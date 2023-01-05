Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:00

Сафонов назвал вратаря «Ак Барса» Билялова лучшим игроком матча против «Северстали»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал победу над «Северсталью» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Показалось, что начало матча было таким втягивающим. В чем причина?

— Как раз же пауза была с тридцатого числа. Четыре дня не играли.

— И первый период был где-то за гостями. Они на минуту больше провели в атаке.

— Нам надо было вкатиться.

— Что или кто сделал разницу в игре?

— Тимур Билялов нас тащил весь матч.

— Ему снова не хватило до «сухаря».

— Он нас много выручал, поэтому так мало пропустили, — цитирует игрока Metaratings.ru.

«Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице «Востока», набрав 53 очка в 46 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-ak-barsa-safonov-bilyalov-sdelal-raznicu-v-igre-s-severstalyu-on-tashil-nas-ves-match-217880/
Тимур Билялов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Северсталь
0
Читайте также
«Моя работа в Европе закончена». Роналду рассказал, почему решил уехать в Саудовскую Аравию
Australian Open проигнорировал антироссийские призывы. В Мельбурне не запретят играть нашим теннисистам
Тайвань расширил экспортные санкции в отношении РФ
Минобороны РФ: число погибших российских военных после удара ВСУ по Макеевке выросло до 89
Замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке
Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бабаев оценил перспективы «Барыса» на попадание в плей-офф КХЛ

Пыленков: «Я считаю, что мы переиграли «Ак Барс», но чуть-чуть не повезло в плане реализации моментов»