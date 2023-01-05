Сафонов назвал вратаря «Ак Барса» Билялова лучшим игроком матча против «Северстали»

Сегодня, 11:00
Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал победу над «Северсталью» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.
— Показалось, что начало матча было таким втягивающим. В чем причина?
— Как раз же пауза была с тридцатого числа. Четыре дня не играли.
— И первый период был где-то за гостями. Они на минуту больше провели в атаке.
— Нам надо было вкатиться.
— Что или кто сделал разницу в игре?
— Тимур Билялов нас тащил весь матч.
— Ему снова не хватило до «сухаря».
— Он нас много выручал, поэтому так мало пропустили, — цитирует игрока Metaratings.ru.
«Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице «Востока», набрав 53 очка в 46 матчах.