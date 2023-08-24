Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:27

Форвард «Ак Барса» Кагарлицкий прокомментировал слухи об обмене

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий в эксклюзивном интервью «СЭ» спокойно отреагировал на вопрос об уменьшении игрового времени и возможном обмене.

— Знаю, что вас очень беспокоят слухи о том, что вы чуть ли не первый кандидат на обмен. А вы человек, склонный к самокопанию.

— Не скрою, один день я подумал над этой ситуацией. Было некомфортно. Но потом отпустил ее. У меня контракт, я играю. Мне нравится в Казани, меня все устраивает. У нас хорошая команда, которая претендует на что-то. Ну чего копаться, куда-то лезть? В настоящим момент у меня хорошее играющее звено, партнеры поддерживают, мне с ними комфортно взаимодействовать. А лезть из кожи, что-то кому-то доказывать? Я уже достаточно взрослый для этого. Но работать все равно придется много.

— Обстановка в раздевалке все равно ведь нервная?

— Не почувствовал. Не слышал, чтобы кто-то общался с тренерами по поводу игрового времени.

— Летом у вас была операция.

— Реабилитация. Я три недели провел в Германии, занимался восстановлением в Москве. Но все безо льда. Кататься начал только перед самыми сборами. Но это все было запланировано: залечивал старую травму. В следующем году сделаю так же. Отмечу, что сейчас нахожусь в нормальном состоянии. Каждый год прохожу обследование, доктор отмечает, что с каждым годом состояние становится лучше.

— Получается, вы только молодеете?

— Да! Ха-ха! Череповецкий Бенджамин Баттон.

Дмитрий Кагарлицкий. «Радулов может накричать на тебя, но до драк не доходит». Кагарлицкий — о конкуренции в «Ак Барсе»

Дмитрий Кагарлицкий
ХК Ак Барс
0
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
1.09 19:00
ЦСКА – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» на Кубке Блинова

Форвард «Ак Барса» Кагарлицкий объяснил высокую результативность Яшкина