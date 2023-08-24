Форвард «Ак Барса» Кагарлицкий прокомментировал слухи об обмене

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий в эксклюзивном интервью «СЭ» спокойно отреагировал на вопрос об уменьшении игрового времени и возможном обмене.

— Знаю, что вас очень беспокоят слухи о том, что вы чуть ли не первый кандидат на обмен. А вы человек, склонный к самокопанию.

— Не скрою, один день я подумал над этой ситуацией. Было некомфортно. Но потом отпустил ее. У меня контракт, я играю. Мне нравится в Казани, меня все устраивает. У нас хорошая команда, которая претендует на что-то. Ну чего копаться, куда-то лезть? В настоящим момент у меня хорошее играющее звено, партнеры поддерживают, мне с ними комфортно взаимодействовать. А лезть из кожи, что-то кому-то доказывать? Я уже достаточно взрослый для этого. Но работать все равно придется много.

— Обстановка в раздевалке все равно ведь нервная?

— Не почувствовал. Не слышал, чтобы кто-то общался с тренерами по поводу игрового времени.

— Летом у вас была операция.

— Реабилитация. Я три недели провел в Германии, занимался восстановлением в Москве. Но все безо льда. Кататься начал только перед самыми сборами. Но это все было запланировано: залечивал старую травму. В следующем году сделаю так же. Отмечу, что сейчас нахожусь в нормальном состоянии. Каждый год прохожу обследование, доктор отмечает, что с каждым годом состояние становится лучше.

— Получается, вы только молодеете?

— Да! Ха-ха! Череповецкий Бенджамин Баттон.