Кагарлицкий: «Буду болеть за «Северсталь» в решающем матче серии с ЦСКА»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий поделился ожиданиями от седьмого матча серии первого раунда Кубка Гагарина между ЦСКА и «Северсталью», который пройдет сегодня в Москве.

— Будет интересно, поболею за «Северсталь», это мой родной клуб. Прошлый матч хорошо сыграли, молодцы. Буду обязательно смотреть.

— Верите, что могут выиграть?

— А почему нет? Прошлая игра показала, что могут. Да и остальные игры хорошо провели, кроме той, что 3:9 закончилась.

— Вылет «Динамо» удивил?

— Не могу сказать, «Торпедо» хорошо играло, тоже смотрел по возможности матчи, — приводит слова Кагарлицкого корреспондент «СЭ».

Счет в серии ЦСКА — «Северсталь» — 3-3. Седьмой матч состоится сегодня, 14 марта и начнется в 19.30 (мск). Победитель встречи пройдет во второй раунд плей-офф.