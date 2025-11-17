Дыняк — о поражении от минского «Динамо»: «По счету понятно, что не получилось ничего»

Форвард казанского «Ак Барса» Никита Дыняк в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение от минского «Динамо» (3:7) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Что пошло не так?

— По счету понятно, что не получилось ничего. Мы сыграли плохо, они сыграли хорошо.

— Есть какой-то спад после 11-матчевой победной серии?

— Нормально все.

— Можно что-то положительное вынести из этой игры?

— Можно занести в актив третий период. Мы контролировали шайбу, создали много моментов. Даже у нашей четвертой тройки были моменты. Надо включаться раньше. Непозволительная роскошь — давать сопернику такую фору.

— В этой игре не получился именно первый период?

— Да в общем мы проиграли игру. Надо поговорить, разобрать ошибки. Нужно брать из каждой игры лучшее. Негатив нужно отметать, на негативных эмоциях мало что получится.

После 27 матчей «Ак Барс» занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 36 очков.