Форвард «Ак Барса» Петров о кризисе команды осенью: «Знали, что все наладится, сезон длинный»

Сегодня, 16:05
Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением о хоккее тренера Зинэтулы Билялетдинова и о результатах своей команды.
— Насколько вам близок хоккей Билялетдинова? Привыкли к нему?
— Я и не отвыкал. С предыдущими тренерами у нас были похожие схемы, только чуть агрессивнее тактика.
— У Зинэтулы Хайдяровича надо больше возвращаться в оборону.
— Это залог успеха. Придется так всем играть, как ни крути.
— Удивлены, что вы одно время даже не входили в зону плей-офф, а сейчас уже на первом месте в конференции?
— Никто не переживал об этом. Сезон-то длинный. Знали, что все наладится. А как не должно было? Такой сильный состав, все ребята поигравшие, знают, как себя готовить. Это был просто вопрос времени.
— Сердце не екнуло, когда снова увидели Билялетдинова на тренерской скамейке? Все-таки у вас не лучшие отношения.
— Нормальные у нас отношения.
— Он не хотел вас оставлять в команде в свое время. Отправил в «Югру».
— Мне дали игровую практику. Лучше обсудите это с ним. Все, что было, было давно.
«Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции после 60 матчей.