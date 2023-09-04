Форвард «Ак Барса» Яшкин: «Рад, что довели игру с «Трактором» до победы»

4 сентября, 23:55
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин поделился впечатлениями от победы команды над «Трактором» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (5:3).
В этой встрече хоккеист оформил дубль.
«Начали не очень хорошо. Рад, что все показали характер и хорошо довели игру до победы», — приводит пресс-служба клуба слова Яшкина.
Также он ответил на вопрос, отличалась ли игра с «Трактором» в КХЛ от предсезонных матчей с челябинской командой.
«Думаю, они играли так же. Просто наше физическое состояние было немного разное. Я бы особо не смотрел на те игры, а сегодня, хотя и начали не очень уверенно, поборолись и довели дело до победы», — добавил хоккеист.
6 сентября «Ак Барс» дома сыграет с «Сочи». «Трактор» в этот же день в гостях встретится с «Локомотивом».
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