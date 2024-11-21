Форвард «Амура» Барулин рассказал, что столкнулся с русофобией в Канаде

Нападающий «Амура» Владислав Барулин рассказал о том, как уехал играть в юниорскую лигу Онтарио и почему вернулся оттуда по ходу сезона.

«Еще в детстве ездил на детский турнир в Канаду, мне очень понравилась страна. У любого хоккеиста есть мечта играть в НХЛ. Хотел попасть туда через OHL. Меня задрафтовали «Гелф Сторм», я приехал, все было сначала нормально. Я ехал на год, чтобы дать результат и попасть на драфт НХЛ. Но при 23 поражениях в 25 матчах мало что можешь сделать. Каждый день у нас были очень тяжелые тренировки. И результата нет. И главный тренер — будто расист. Он не любил русских, был старой закалки. Не знаю насчет цвета кожи, но русских очень не любил. Я понял, что не хочу быть в этой команде, и уехал.

Тренер гнобил меня. Ни разу со мной лично не общался, даже когда я только приехал. На предсезонных матчах я здорово играл, а в сезоне меня поставили с тафгаем и 16-летним дебютантом. У нас ничего не получалось, забивали раз в три игры», — сказал Барулин «ВсеПроСпорт» .

В текущем сезоне FONBET КХЛ Барулин провел 17 матчей, забросив одну шайбу.