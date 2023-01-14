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КХЛ

Сегодня, 11:37

Форвард «Амура» Гребенкин назвал самую неудобную команду в КХЛ

Виктория Кравченко
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Нападающий «Амура» Никита Гребенкин рассказал, какая, по его мнению, команда в КХЛ является самой неудобной.

— Назовите самую неудобную команду и защитника Лиги? Кто вам нравится по стилю из нападающих в КХЛ и НХЛ?

— «Автомобилист». Трямкин, однозначно. Не набрался опыта ещё, чтобы играть против него, не понимаю как. Что касается нападающих, кто импонирует в КХЛ и НХЛ, то их уйма. Из КХЛ выделю Голдобина, Лайпсика и Чибисова. У каждого из них есть чему поучиться. Из тех, кто в НХЛ, то однозначно Мэтью Ткачук, он просто зверь, мне нравятся такие ребята, — цитирует Гребенкина Metaratings.ru.

Хабаровская команда занимает 10-е место в таблице Востока, набрав 48 очков в 49 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-amura-grebyonkin-poluchayu-iz-toronto-sovety-po-pitaniyu-i-fizpodgotovke-219727/
ХК Автомобилист
ХК Амур
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