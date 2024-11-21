Форвард «Амура» Коротких рассказал, как прервать серию поражений

Нападающий «Амура» Игнат Коротких поделился мнением, как его команде прервать серию поражений, которая длится уже 14 матчей.

«Надо выиграть. Что для этого сделать? Нужно начать с того, чтобы не пропускать первыми, потому что это подламывает. Нам просто необходимо выполнять тренерские установки, и тогда все будет получаться», — сказал Коротких Legalbet.ru.

20 ноября «Амур» на выезде проиграл «Спартаку» (3:7). Коротких отличился голом в этой встрече.

После 28 игр хабаровский клуб занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В активе команды 13 очков.