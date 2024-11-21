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Сегодня, 12:40

Форвард «Амура» Коротких рассказал, как прервать серию поражений

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Амура» Игнат Коротких поделился мнением, как его команде прервать серию поражений, которая длится уже 14 матчей.

«Надо выиграть. Что для этого сделать? Нужно начать с того, чтобы не пропускать первыми, потому что это подламывает. Нам просто необходимо выполнять тренерские установки, и тогда все будет получаться», — сказал Коротких Legalbet.ru.

20 ноября «Амур» на выезде проиграл «Спартаку» (3:7). Коротких отличился голом в этой встрече.

После 28 игр хабаровский клуб занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В активе команды 13 очков.

Источник: Legalbet.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Амур

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