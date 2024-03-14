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14 марта, 18:07

Коршков рассчитывает на зарплату в 70 миллионов рублей. Им интересуются «Металлург» и «Автомобилист»

Форвардом «Амура» Коршковым интересуются «Металлург» и «Автомобилист»
Михаил Зислис
Обозреватель
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Как стало известно «СЭ», в услугах нападающего «Амура» Егора Коршкова заинтересованы несколько топ-команд Восточной конференции, включая «Металлург» и «Автомобилист». 1 мая 27-летний форвард станет неограниченно свободным агентом.

Сторона игрока рассчитывает на контракт с зарплатой не менее 70 миллионов рублей в год. Такие деньги форварду готовы предложить в Хабаровске, где он провел отличный сезон, но сам Коршков хотел бы выступать поближе к европейской части страны.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 67 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 44 (15+29) очка. В 6 играх плей-офф форвард набрал 3 (2+1) очка.

Егор Коршков
ХК Автомобилист
ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
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