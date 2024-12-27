Слепышев возобновил контракт с московским «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев возобновил контракт с клубом. Ранее об этом сообщал «СЭ».

«Нападающий приступил к индивидуальным тренировкам и вскоре может вернуться в состав бело-голубых», — говорится в заявлении клуба.

В октябре форвард приостановил соглашение с клубом по неизвестным причинам. При этом в случае подписания контракта его зарплата будет ниже — ранее она составляла 60 миллионов рублей за сезон.

В этом сезоне Слепышев провел за «Динамо» 9 матчей в КХЛ, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее в своей карьере 30-летний хоккеист выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Эдмонтон» и другие команды.