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Сегодня, 13:21

Слепышев возобновил контракт с московским «Динамо»

Руслан Минаев
Антон Слепышев.
Фото ХК «Динамо»
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Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев возобновил контракт с клубом. Ранее об этом сообщал «СЭ».

«Нападающий приступил к индивидуальным тренировкам и вскоре может вернуться в состав бело-голубых», — говорится в заявлении клуба.

В октябре форвард приостановил соглашение с клубом по неизвестным причинам. При этом в случае подписания контракта его зарплата будет ниже — ранее она составляла 60 миллионов рублей за сезон.

В этом сезоне Слепышев провел за «Динамо» 9 матчей в КХЛ, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее в своей карьере 30-летний хоккеист выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Эдмонтон» и другие команды.

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Антон Слепышев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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