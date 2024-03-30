Форвард «Авангарда» Буше: «Конечно, неприятно и очень обидно терпеть поражение дома в седьмом матче»

Нападающий «Авангарда» Рид Буше рассказал о своих эмоциях после поражения от «Локомотива» в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (0:2).

«Конечно, неприятно и очень обидно терпеть поражение дома в седьмом матче. Но здорово, что мы вернулись в эту серию, дали сами себе шанс, чтобы побороться. Была ли сегодня определенная скованность у команды? Да, но мы не одни играли на льду. Соперник сегодня действовал лучше, чем в прошлых матчах. Моментов было не так много, просто они сумели ими воспользоваться, а мы нет. Пара удачных отскоков привели к голам», — приводит пресс-служба КХЛ слова Буше.

Ярославцы выиграли серию со счетом 4-3 и вышли в полуфинал Кубка Гагарина, где встретятся с «Трактором». «Авангард» вылетел из плей-офф КХЛ.