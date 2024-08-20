Форвард «Авангарда» Кэсселс о переходе в команду КХЛ: «Омск сразу виделся наилучшим вариантом»

Нападающий омского «Авангарда» Коул Кэсселс в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что стало решающим фактором при выборе клуба.

— Что стало решающим фактором при выборе команды? Были ли другие предложения?

— Вообще Омск сразу виделся наилучшим вариантом, потому что, во-первых, я уже знал нескольких игроков. Во-вторых, те люди, с которыми я общался, когда еще обдумывал подписание — это главный тренер Сергей Звягин и генменеджер Антон Курьянов, — очень дружелюбно и позитивно были настроены. Как я сказал, я стремлюсь к тому, чтобы одерживать победы, и я посчитал, что наилучшие шансы у меня будут здесь, и теперь я с нетерпением жду, когда стартует сезон.

В прошлом сезоне 29-летний американец провел 67 матчей за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ и набрал 45 (11+34) очков.