Прохоркин — о седьмом матче серии: «У нас нет права на ошибку — есть следующая игра, которую мы должны выиграть»

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин поделился эмоциями от победы клуба над «Локомотивом» (3:2) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

В прошедшей встрече 30-летний хоккеист забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

— То, что мы пропустили в конце первого периода, нас не сломало. Мы заставили себя отыграться с 0:2, это дорогого стоит против такой команды.

— Чувствуете, что с каждым матчем прибавляете? Показалось, что «Авангард» играет по старой модели Боба Хартли.

— Да, мы перестроились на прошлую схему, которая приносила результат. Многие ребята играли по этой системе еще при прошлом тренере, именно эта система принесла им кубок. Я в нее тоже играл, поэтому ни для кого из ребят это не в новинку.

— План на седьмой матч?

— Выиграть. Только выиграть. У нас нет права на ошибку — есть следующая игра, которую мы должны выиграть.

— За счет чего удалось сегодня выиграть?

— Играли также, как и в предыдущие матчи, просто команда соперника не давала тогда забрасывать. Сегодня получили больше пространства, из-за этого у нас получались некоторые моменты.

«Авангард» сравнял счет в серии с «Локомотивом» — 3-3. Решающий седьмой матч между командами пройдет 30 марта в Омске. Начало — в 13.30 мск.

(Анна Бирюкова)