28 марта, 23:26
Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин поделился эмоциями от победы клуба над «Локомотивом» (3:2) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
В прошедшей встрече 30-летний хоккеист забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.
— То, что мы пропустили в конце первого периода, нас не сломало. Мы заставили себя отыграться с 0:2, это дорогого стоит против такой команды.
— Чувствуете, что с каждым матчем прибавляете? Показалось, что «Авангард» играет по старой модели Боба Хартли.
— Да, мы перестроились на прошлую схему, которая приносила результат. Многие ребята играли по этой системе еще при прошлом тренере, именно эта система принесла им кубок. Я в нее тоже играл, поэтому ни для кого из ребят это не в новинку.
— План на седьмой матч?
— Выиграть. Только выиграть. У нас нет права на ошибку — есть следующая игра, которую мы должны выиграть.
— За счет чего удалось сегодня выиграть?
— Играли также, как и в предыдущие матчи, просто команда соперника не давала тогда забрасывать. Сегодня получили больше пространства, из-за этого у нас получались некоторые моменты.
«Авангард» сравнял счет в серии с «Локомотивом» — 3-3. Решающий седьмой матч между командами пройдет 30 марта в Омске. Начало — в 13.30 мск.
(Анна Бирюкова)