Голышев заявил, что не рассматривал вариант с переездом в Америку во время отстранения

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал, что не рассматривал вариант с отъездом в Северную Америку во время дисквалификации в связи с положительным допинг-тестом.

23 октября Голышев провел первый матч в сезоне-2025/26 FONBET чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:3).

«Я вариантов с отъездом в Америку не рассматривал, поскольку мы были уверены, что докажем мою чистоту и я вернусь к игре за «Автомобилист». О завершении карьеры также не задумывался, был уверен, что вернусь», — цитирует хоккеиста ТАСС.

11 сентября президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о дисквалификации 30-летнего форварда на два сезона из-за положительной допинг-пробы.

23 апреля стало известно, что форвард сдал положительный тест на допинг после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ-2024/25. Как сообщал «СЭ», в пробе нападающего обнаружили запрещенное вещество псевдоэфедрин.

25 сентября было объявлено, что по итогам заседания РУСАДА нападающий отстранен на полгода, что позволит ему принимать участие в матчах за «Автомобилист» начиная с 17 октября.