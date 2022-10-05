Форвард «Автомобилиста» Белоусов: «Будем стараться выигрывать как можно чаще»

Нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (5:4 ОТ).

«Рад на самом деле, что вернулся. Такая очень неприятная травма была. Получил травму верхней части тела на предсезонке. Сам ударился о борт, бить не шел, просто упал и на большой скорости влетел. Очень такое тяжелое восстановление было около двух месяцев. Слава богу, в данный момент вроде нормально, поэтому, конечно, очень рад, желание огромное играть, поэтому, будем стараться выигрывать как можно чаще.

Всегда, когда ты забиваешь первым — это приятно. Это, во-первых, воодушевляет, а во-вторых, придает много сил, эмоций. Соответственно нам нужно держать эту планку, забили, значит дальше хорошо играем в обороне. Но против такой команды очень сложно удерживать преимущество. Нужно играть все время в атаке, но хоккей быстрый, много шансов, поэтому, классно, что выиграли. Думаю, такой интересный матч понравился всем", — приводит слова 31-летнего хоккеиста Metaratings.ru.

«Автомобилист», набрав 21 очко, лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» расположился на 4-й позиции (18 очков). Следующая встреча двух команд пройдет 6 октября.