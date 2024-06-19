Форвард «Автомобилиста» Бывальцев назвал самое яркое событие прошлого сезона КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев рассказал о самом ярком событии прошлого сезона КХЛ.

«Самым ярким событием прошлого сезона КХЛ считаю третье место «Автомобилиста». Для более удачного выступления нам не хватило одной победы в серии с «Металлургом». В седьмой игре всегда шансы 50/50. Мы, к сожалению, проиграли, «Магнитка» оказалась сильнее. Надо сделать выводы и в следующем сезоне доказать, что мы стали еще сильнее и лучше», — приводит слова Бывальцева Legalbet.

В прошлом сезоне «Автомобилист» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил будущему чемпиону, «Металлургу», со счетом 3-4 в серии.