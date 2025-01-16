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Сегодня, 20:57

Канадский форвард «Автомобилиста» Меркли: «Узнал от ребят из команды несколько русских слов»

Алина Савинова
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Канадский форвард «Автомобилиста» Ник Меркли рассказал, с кем общается в команде и учит ли русский язык.

«Честно, маленькая группа людей, с кем я общаюсь, но я стараюсь начинать общаться со всеми. Я знаю несколько русских слов. Некоторые из них я узнал от ребят из команды. Я знаю цвета и цифры, сам начинаю учить некоторые слова на русском языке», — приводит Legalbet слова Меркли.

Также хоккеист сравнил Екатеринбург с Минском. Ранее Меркли выступал за белорусское «Динамо».

«По моему мнению они похожи. Прекрасные города. Я счастлив, что оказался в двух хороших местах. И конечно, я наслаждался своим пребыванием в этих двух городах. Моя девушка тоже приезжала смотреть Минск, нам все очень нравилось», — добавил он.

В июле канадец подписал двухлетний контракт с «Автомобилистом». В этом сезоне 27-летний нападающий провел 39 матчей в КХЛ, отметившись 4 голами и 6 результативными передачами.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
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