Канадский форвард «Автомобилиста» Меркли: «Узнал от ребят из команды несколько русских слов»

Канадский форвард «Автомобилиста» Ник Меркли рассказал, с кем общается в команде и учит ли русский язык.

«Честно, маленькая группа людей, с кем я общаюсь, но я стараюсь начинать общаться со всеми. Я знаю несколько русских слов. Некоторые из них я узнал от ребят из команды. Я знаю цвета и цифры, сам начинаю учить некоторые слова на русском языке», — приводит Legalbet слова Меркли.

Также хоккеист сравнил Екатеринбург с Минском. Ранее Меркли выступал за белорусское «Динамо».

«По моему мнению они похожи. Прекрасные города. Я счастлив, что оказался в двух хороших местах. И конечно, я наслаждался своим пребыванием в этих двух городах. Моя девушка тоже приезжала смотреть Минск, нам все очень нравилось», — добавил он.

В июле канадец подписал двухлетний контракт с «Автомобилистом». В этом сезоне 27-летний нападающий провел 39 матчей в КХЛ, отметившись 4 голами и 6 результативными передачами.