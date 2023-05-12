Форвард «Автомобилиста» Жукенов перешел в «Нефтехимик»

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Нападающий «Автомобилиста» Дмитрий Жукенов перешел в «Нефтехимик», сообщает пресс-служба екатеринбуржцев. 26-летний форвард подпишет контракт с клубом из Нижнекамска на правах свободного агента.
Жукенов находился в статуе ограниченно свободного агента и принял предложение «Нефтехимика». «Автомобилист» принял решение не повторять предложение.
«СЭ» сообщал, что зарплата Жукенова в новом клубе составит около 15 миллионов рублей в год.
В прошедшем сезоне нападающий набрал 4 (2+2) очка в 15 матчах регулярного сезона КХЛ.