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Сегодня, 09:42

Форвард «Автомобилиста» Жукенов перешел в «Нефтехимик»

Руслан Минаев
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Нападающий «Автомобилиста» Дмитрий Жукенов перешел в «Нефтехимик», сообщает пресс-служба екатеринбуржцев. 26-летний форвард подпишет контракт с клубом из Нижнекамска на правах свободного агента.

Жукенов находился в статуе ограниченно свободного агента и принял предложение «Нефтехимика». «Автомобилист» принял решение не повторять предложение.

«СЭ» сообщал, что зарплата Жукенова в новом клубе составит около 15 миллионов рублей в год.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 4 (2+2) очка в 15 матчах регулярного сезона КХЛ.

Дмитрий Жукенов
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Нефтехимик
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