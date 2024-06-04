Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:38

Форвард «Барыса» Кодола предложил ввести в КХЛ плей-ин

Telegram Дзен

Форвард «Барыса» Владислав Кодола считает, что введение плей-ин положительно скажется на Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«В белорусском хоккее есть раунд плей-ин. С этим нововведением будет больше игр, больше зрелищности, и шанс для команд, которые не попали в плей-офф, попасть в этот розыгрыш. Конечно, все от руководство КХЛ зависит, как они придумают, но надо пробовать. Если смотреть со стороны игрока, и если моя команда напрямую не попадает в плей-офф, то дополнительная возможность поучаствовать, конечно, плюс», — сказал Кодола Legalbet.

29 мая 2024-го Кодола перешел в «Барыс» из минского «Динамо». В сезоне КХЛ спортсмен провел 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 14 (3+11) очков.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
1
0
Читайте также
Компания Microsoft обвинила Россию в желании сорвать Олимпиаду
Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с «Реалом»
Над Черным морем пропал с радаров беспилотник США RQ-4B Global Hawk
Карпину запретили совмещение с заграницей, контракт с главным тренером подвис, в РФС готовы играть с Северной Кореей. Что происходит в сборной России
Суд в Москве оправдал участников ЧВК «Енот» по делу о разбое и кражах
ПВО РФ уничтожила четыре снаряда РСЗО «Ольха» над Курской областью
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Агент Радулова заявил, что у форварда есть предложения от двух клубов

«ДоброFON» и «Авангард» помогут пострадавшим от паводков в Омской области