Форвард «Барыса» Мусоров — об обмене в «Спартак»: «Контракт еще не подписан»

23-летний форвард сборной Казахстана Максим Мусоров подтвердил информацию о переходе из «Барыса» в московский «Спартак» в результате обмена.

«Да, права на меня обменяли в «Спартак». В их систему. На что или на кого обменяли? Честно, даже не знаю. Это у клуба вам лучше спрашивать. Где буду играть — в «Спартаке» или в «Химике»? Да пока контракт не подписывал — в стадии переговоров еще», — сообщил Мусоров Legalbet.

В регулярном чемпионате КХЛ-2023/24 Мусоров провел 28 матчей и набрал 3 (2+1) очка.