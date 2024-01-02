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Сегодня, 12:06

Форвард Бурмистров рассказал, с чем связано лидерство «Спартака» в КХЛ

Виктория Кравченко
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Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров считает, что удачным результатам команды в КХЛ поспособствовала хорошая предсезонная подготовка.

«Это пошло с предсезонки, мы все игры выиграли, ЦСКА обыграли. Тогда уже было понятно, что нам некого и нечего бояться, что на нашу команду будут иначе настраиваться. Предсезонный турнир дает уверенность, тем более если его выиграть», — сказал Бурмистров ТАСС.

«Спартак» лидирует после четырех месяцев в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ, в активе столичного клуба 66 очков после 47 игр.

Источник: https://tass.ru/sport/19666501
Александр Бурмистров
ХК Спартак (Москва)
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