Форвард Бурмистров рассказал, с чем связано лидерство «Спартака» в КХЛ

Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров считает, что удачным результатам команды в КХЛ поспособствовала хорошая предсезонная подготовка.

«Это пошло с предсезонки, мы все игры выиграли, ЦСКА обыграли. Тогда уже было понятно, что нам некого и нечего бояться, что на нашу команду будут иначе настраиваться. Предсезонный турнир дает уверенность, тем более если его выиграть», — сказал Бурмистров ТАСС.

«Спартак» лидирует после четырех месяцев в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ, в активе столичного клуба 66 очков после 47 игр.