FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Сегодня, 13:25

Форвард ЦСКА Спронг: «Считаю себя одним из лучших игроков в лиге»

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея

Форвард ЦСКА Даниэль Спронг в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своей адаптации к КХЛ и прокомментировал результаты команды.

— В матче с «Ак Барсом» вы сделали ассист и продлили результативную серию. Акцентируете внимание на собственной статистике?

— Я сосредоточен на игре. Чувствую, что шайба идет, нахожусь в хорошей форме.

— ЦСКА занимает восьмое место в Западной конференции. Есть ли переживание по этому поводу?

— Справляемся с этой ситуацией совместно с игроками и тренерами. Двигаемся вперед.

— Вы пропустили два матча ЦСКА. Поменялось ли что-то в вашей игре после этого?

— Я забивал и до того, и после. Чувствую, что стал лучше понимать эту лигу, как здесь играют. Считаю себя одним из лучших игроков в лиге, стараюсь показывать это в каждом матче. Не всегда игра получается, тогда ты должен делать другие правильные вещи, над этим мы и работаем. Как команда, мы должны становиться лучше.

В этом сезоне Спронг провел 26 матчей за ЦСКА, в которых набрал 29 (12+17) очков.

КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Даниэль Спронг
