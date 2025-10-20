Спронг забросил курьезную шайбу в ворота минского «Динамо»

Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг забил курьезный гол в матче с минским «Динамо» (5:3) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Форвард поймал шайбу рукой после отскока и забросил ее в ворота. В этом время игроки «Динамо», в том числе вратарь Зак Фукале, смотрели в другую сторону.

Спронг забросил две шайбы в матче. В этом сезоне на его счету 16 (7+9) очков в 15 играх.