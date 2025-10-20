Спронг забросил курьезную шайбу в ворота минского «Динамо»

20 октября, 22:12
Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг забил курьезный гол в матче с минским «Динамо» (5:3) в FONBET Чемпионате КХЛ.
Форвард поймал шайбу рукой после отскока и забросил ее в ворота. В этом время игроки «Динамо», в том числе вратарь Зак Фукале, смотрели в другую сторону.
Спронг забросил две шайбы в матче. В этом сезоне на его счету 16 (7+9) очков в 15 играх.
Adiоs Amigos R
Да ничего особо курьёзного, молодчик, чо, сориентировался.
21.10.2025
rotkiv
Сегодня подфартило, но счет конечно не по игре, сил опять хватило только на 1 период, видно физика нулевая у команды, динамо их возило 2 периода как пацанов из мхл
20.10.2025