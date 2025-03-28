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28 марта, 23:07

Форвард ЦСКА Долженков несколько раз ударил клюшкой соперника в концовке матча с минским «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Кирилл Долженков несколько раз ударил клюшкой форварда минского «Динамо» Криса Тирни в концовке второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина.

Встреча проходила в Минске 28 марта и завершилась победой хозяев — 5:3.

В конце третьего периода Долженков на последних секундах несколько раз ударил 30-летнего канадца, после чего на льду началась потасовка.

В результате 20-летнего форварда армейцев наказали большим и дисциплинарным штрафом (5+20).

«Динамо» удвоило преимущество в серии до четырех побед — 2-0. Третий и четвертый матчи серии пройдут в Москве — 30 марта и 1 апреля.

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