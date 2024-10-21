Форвард ЦСКА Дроздов: «Нам сейчас не до Овечкина. Свою игру бы наладить»

Нападающий ЦСКА Иван Дроздов ответил на вопрос о том, следят ли в команде за гонкой российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Нам бы свою игру наладить, нам сейчас не до Овечкина! Мы сейчас на него не смотрим», — цитирует Дроздова Legalbet.

20 октября 39-летний Овечкин забросил свою первую шайбу в сезоне-2024/25 регулярного чемпионата НХЛ. Теперь он на 40 голов отстает от Уэйна Гретцки, который является лучшим снайпером в истории НХЛ.