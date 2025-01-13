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13 января, 22:57

Мамин — о победе над «Спартаком»: «В день рождения всегда приятно выиграть, еще и забить гол»

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Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал победу над «Спартаком» (4:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Форвард сделал дубль в этой игре.

— Лучшая игра сезона для вас?

— Она не может быть не лучшей для нас, но еще она очень важная. Впереди сложный выезд, отдали сегодня все силы.

— В первую же минуту забросили шайбу. Как считаете, соперник не поверил, что вы пойдете так нагло на пятак?

— Когда команда играет в большинстве она больше на атаку зациклена, поэтому в меньшинстве иногда получаются такие контратаки.

— Сегодня ваш день рождения. Есть ли подарок, который до сих пор помните?

— Были приятные подарки от родных и близких, но сейчас ничего не вспомню. В день рождения всегда приятно выиграть, еще и забить гол.

— Вы сегодня сделали подарок не только себе, но и команде. Вам больше нравится получать подарки или дарить?

— Здесь взаимный подарок — я команде победу, команда мне.

Вратарь ЦСКА Иван Просветов и&nbsp;форвард армейцев Максим Мамин после победы над &laquo;Спартаком&raquo; (4:2) 13&nbsp;января. ЦСКА прервал кошмарную серию. Победил «Спартак» в дерби и вернул уверенность в себе

Армейцы прервали 4-матчевую серию поражений. ЦСКА (59 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» (57) опустился на четвертое.

Анна Бирюкова

Максим Мамин (ЦСКА)
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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