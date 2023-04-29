Форвард ЦСКА Мингачев: «Когда мы пропустили, понимали, что все в наших руках, поэтому не упали духом»

Нападающий ЦСКА Тахир Мингачев поделился своими эмоциями от победы в Кубке Гагарина.

«Какие могут быть эмоции? Мы выиграли! Столько шли к победе, столько игр провели! Самые фантастические эмоции, лучшие в жизни! Когда матч закончился, почувствовал облегчение. Мы выиграли, значит, не просто так все делали. У нас достаточно опытная команда. Когда мы пропустили, понимали, что все в наших руках, поэтому не упали духом. Было понимание, что все получится, если будем верить. Так и вышло», — приводит «РБ Спорт» слова Мингачева.

29 апреля московский клуб в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.