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Сегодня, 11:17

Форвард ЦСКА назвал рэпера, с которым хотел бы познакомиться лично

Камила Абдурахманова
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Нападающий ЦСКА Егор Афанасьев рассказал, с кем из российских звезд шоу-бизнеса хотел бы познакомиться лично.

«Последние сезоны я был в Америке, поэтому сейчас знакомлюсь. У нас вот Каменев и в «Молодежке» снялся, и там, и сям. Никита Нестеров таскает меня везде. Если честно, очень нравится певец Macan. С ним хотелось бы познакомиться, так что посмотрим. Первый сезон, у меня все еще впереди», — сказал Афанасьев Legalbet.ru

Последние три сезона Афанасьев провел в системе клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторс». В текущем FONBET чемпионате КХЛ 23-летний Афанасьев принял участие в 22 играх армейцев, в которых набрал 10 (4+6) очков.

ЦСКА с 49 очками располагается на четвертом месте в таблице Западной конференции.

Источник: Legalbet.ru
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