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Сегодня, 22:04

Форвард ЦСКА Плотников — о хет-трике в ворота «Торпедо»: «Наконец прорвало»

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Нападающий ЦСКА Сергей Плотников в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями от трех заброшенных шайб в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (7:2).

— В дерби со «Спартаком» (16 сентября 2021 год) вы отметились первым хет-триком в КХЛ, но третья шайба тогда была заброшена в пустые ворота. Можно ли сказать, что сегодня был ваш первый — полноценный хет-трик?

— Да, по сути это и есть первый хет-трик. Очень рад, давно не забивал и вот наконец прорвало.

ЦСКА одержал 4-ю победу подряд. Московский клуб набрал 56 очков и занимает 6-е место в таблице Западной конференции.

«Торпедо» проиграл второй матч подряд — 59 очков и 5-я строчка таблицы «Запада».

Сергей Плотников
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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