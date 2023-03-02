Форвард ЦСКА Плотников: «Что сказал Федоров в первом перерыве? Это военная тайна»

Форвард ЦСКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от победы над «Северсталью» в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ (5:2).

«Настроение отличное, ведь ведем со счетом 1-0 в серии. Каким еще оно может быть? «Северсталь» хорошо начала первый период, мы ждали этого. Пропустили в большинстве, пришлось добавлять и идти вперед. Что сказал Федоров в первом перерыве? Это военная тайна (улыбается). После воскресенья поняли, что начался плей-офф, где каждая ошибка может стоить победы. Поэтому все играли строже, делали меньше глупых ошибок и бежали назад. Так что, мы сыграли продуктивно и хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Плотникова.

ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч состоится 4 марта в Москве.