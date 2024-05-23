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Сегодня, 09:22

Форвард ЦСКА Полтапов оценил свой дебют за сборную России по хоккею

Виктория Кравченко
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Форвард ЦСКА Прохор Полтапов поделился впечатлениями от игры за сборную России по хоккеию.

— Как вам майская серия игр сборной России?

— Хорошие игры, хорошая атмосфера на трибунах. Люди приходят, болеют, поддерживают всем сердцем. Для нас хорошие условия были созданы, чтобы играть и показывать хороший хоккей. Все отлично, — цитируют Потапова «Известия».

Этой весной 21-летний хоккеист впервые попал в национальную сборную — с командой «Россия 25» он участвовал в турне по Астане, Омску, Туле и Минску, где россияне сыграли один матч с Казахстаном и четыре — с Белоруссией.

Источник: https://iz.ru/1700493/aleksei-fomin/nuzhno-nastraivatsia-na-sezon-zaranee-ne-valiat-duraka
Прохор Полтапов
Сборная России по хоккею
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