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20 декабря, 23:40

Форвард ЦСКА Полтапов: «СКА-Арена» — космолет, истребитель. Чуть не потерялся, когда гулял»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов поделился впечатлениями от «СКА-Арены».

Ледовый дворец в Санкт-Петербурге является домашним стадионом СКА и самой большой хоккейной ареной в мире.

«Впервые тут играл. Когда приехал, то просто ахнул: космолет, космический истребитель! В первый день гулял по арене и чуть не потерялся. Огромная, очень много помещений. На некоторых аренах иногда не слышишь болельщиков, а тут всегда все слышно. Бежишь в атаку и идет ор. Захватывает дух. Во время игры на этом не концентрируешься, только когда прикатываешь на лавку, думаешь: «Ого, я это слышал?», — цитирует Полтапова «ВсеПроСпорт».

«СКА Арена» была построена в 2023 году. В июне текущего года на ней произошел пожар, после чего стадион закрыли на реконструкцию до декабря.

Источник: ВсеПроСпорт
Прохор Полтапов
ХК ЦСКА (Москва)
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