20 декабря, 23:40
Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов поделился впечатлениями от «СКА-Арены».
Ледовый дворец в Санкт-Петербурге является домашним стадионом СКА и самой большой хоккейной ареной в мире.
«Впервые тут играл. Когда приехал, то просто ахнул: космолет, космический истребитель! В первый день гулял по арене и чуть не потерялся. Огромная, очень много помещений. На некоторых аренах иногда не слышишь болельщиков, а тут всегда все слышно. Бежишь в атаку и идет ор. Захватывает дух. Во время игры на этом не концентрируешься, только когда прикатываешь на лавку, думаешь: «Ого, я это слышал?», — цитирует Полтапова «ВсеПроСпорт».
«СКА Арена» была построена в 2023 году. В июне текущего года на ней произошел пожар, после чего стадион закрыли на реконструкцию до декабря.