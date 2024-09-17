Форвард ЦСКА Соркин: «У нашей тройки нет никакой магии»

17 сентября, 23:30
Нападающий ЦСКА Максим Соркин поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (3:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— Хорошая игра уровня плей-офф, — сказал Соркин. — Самое главное, что мы выиграли. Нам полезно играть такие матчи. Надеюсь, что дальше продолжим побеждать.
— После двух поражений подряд какой разговор был в раздевалке?
— Мы разговариваем после каждой игры, особенно после двух поражений, потому что играли мы не так, как хотели бы болельщики и тренер. Разговор в команде идет всегда. Страсти закипают, поэтому такие моменты случаются в игре.
— Очень часто были провокации от «Динамо». Какие у вас были эмоции?
— Это хоккей. Нам было важно перетерпеть соперника. Если соперник задирается, то нужно терпеть и наказывать.
— Пакетт сегодня активно лез на вратаря. Как это выглядело с вашей стороны?
— В дерби всегда такие эмоции. Они тоже хотят выиграть.
— ЦСКА набрал свою пиковую форму?
— Сейчас сложно сказать. Нужно побеждать в каждой игре.
— В чем секрет вашей тройки?
— Сегодня мы не удивили никого. У нас нет никакой магии, нам важно помогать команде побеждать, а не набирать очки.
— Слепышев играл против бывшей команды. Было ли в этом что-то особенное?
— Специальных заготовок не было. Мы знаем его сильные и слабые стороны, акцента на нем не делали. Его адаптация потихоньку проходит. Надеюсь, что он дальше продолжит в том же духе.
— У Гурьянова вторая шайба. Какие эмоции, когда выходишь с ним в одной команде?
— Хорошие эмоции. Сижу с ним вместе в раздевалке.
— Что он вам говорит?
— Он всем подсказывает. Мы же не первый день в хоккей играем.
Федор Носов