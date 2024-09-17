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17 сентября, 23:30

Форвард ЦСКА Соркин: «У нашей тройки нет никакой магии»

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Нападающий ЦСКА Максим Соркин поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (3:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Хорошая игра уровня плей-офф, — сказал Соркин. — Самое главное, что мы выиграли. Нам полезно играть такие матчи. Надеюсь, что дальше продолжим побеждать.

— После двух поражений подряд какой разговор был в раздевалке?

— Мы разговариваем после каждой игры, особенно после двух поражений, потому что играли мы не так, как хотели бы болельщики и тренер. Разговор в команде идет всегда. Страсти закипают, поэтому такие моменты случаются в игре.

— Очень часто были провокации от «Динамо». Какие у вас были эмоции?

— Это хоккей. Нам было важно перетерпеть соперника. Если соперник задирается, то нужно терпеть и наказывать.

— Пакетт сегодня активно лез на вратаря. Как это выглядело с вашей стороны?

— В дерби всегда такие эмоции. Они тоже хотят выиграть.

— ЦСКА набрал свою пиковую форму?

— Сейчас сложно сказать. Нужно побеждать в каждой игре.

— В чем секрет вашей тройки?

— Сегодня мы не удивили никого. У нас нет никакой магии, нам важно помогать команде побеждать, а не набирать очки.

— Слепышев играл против бывшей команды. Было ли в этом что-то особенное?

— Специальных заготовок не было. Мы знаем его сильные и слабые стороны, акцента на нем не делали. Его адаптация потихоньку проходит. Надеюсь, что он дальше продолжит в том же духе.

— У Гурьянова вторая шайба. Какие эмоции, когда выходишь с ним в одной команде?

— Хорошие эмоции. Сижу с ним вместе в раздевалке.

— Что он вам говорит?

— Он всем подсказывает. Мы же не первый день в хоккей играем.

Федор Носов

ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)

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