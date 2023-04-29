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Сегодня, 20:41

Нападающий ЦСКА Светлаков: «Соперник в каждой игре трепал нам нервы»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков прокомментировал «СЭ» победу над «Ак Барсом» в финальной серии Кубка Гагарина (4-3).

Седьмой матч завершился со счетом 3:2 в пользу армейцев.

— Пока нет эмоций. Сейчас прочувствуем все в раздевалке. Есть осознание, что уже завтра отпуск. Нам было неважно, где выигрывать: дома или в гостях. Тем более, нас столько болельщиков поддерживали и в Казани, и в Москве. Каждая победа памятная. Эта далась таким большим количеством матчей. Было много семиматчевых серий. У нас сегодня не было времени на адаптацию. Надо было сразу входить в матч. Соперник в каждой игре трепал нам нервы. Не было игр, в которых было по-другому, — сказал Светлаков «СЭ».

ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина второй раз подряд и третий в истории.

Андрей Светлаков
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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