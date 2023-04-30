Форвард ЦСКА Светлаков рассказал, что заболел во время финала Кубка Гагарина

Сегодня, 11:28
Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков в интервью «СЭ» рассказал о травме в финале Кубка Гагарина. Также форвард назвал главные трудности армейцев в плей-офф.
— Расскажи, что за травма у тебя была по ходу финала?
— Я болел.
— Простуда?
— Да, была температура, кашель.
— Тяжелый финал был?
— Непростой, да, тем более я не с первого матча играл, вошел по ходу.
— А как тебе сезон? Было легче или сложнее, чем в прошлом году?
— Было прикольно, мне понравилось, что много игр, меньше тренировок, ты все время в тонусе. В олимпийские годы были паузы и по месяцу.
— Что было самым тяжелым? Вы семь матчей со многими сыграли, почему уже не было такого преимущества? Подравнялось все?
— Конечно, та же «Северсталь» — хорошая и быстрая команда, с «Локомотивом» совершенно другая серия была, Питер тоже играл по-другому, сейчас «Ак Барс». Здесь каждая серия была все тяжелее.
— Ты сейчас пожалел, что не уехал в Америку? Мы сейчас видим, что ты растешь по уровню мастерства, может быть, была возможность поехать?
— А чего жалеть? Что было — то прошло. Здесь пока складывается хорошо все, контракт еще есть, снова выиграли, поэтому все нормально.
29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.