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Сегодня, 10:05

Джиошвили — о сыне главного тренера Кудашова: «Можно вернуться из Америки и корону надеть, а он работает и делает свое дело»

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Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили поделился впечатлениями от игры с ЦСКА (3:4 Б) и высказался о прогрессе защитника Артема Кудашова, сына главного тренера бело-голубых.

— Можно ли сказать, что такие игры закаляют командный дух в раздевалке?

— Жалко, что проиграли. Все равно лучше выигрывать, чем проигрывать. Да, конечно. Победа придает уверенности, а поражение — нет. Надо искать пути, чтобы выиграть.

— Довольно много провокаций было от армейцев. Вы были готовы к этому?

— Они всегда играют плотно и жестко, мы стараемся играть также. Ничего такого тут нет.

— Очень неплохо играли в меньшинстве. Можно ли сказать, что вы прогрессируете по сравнению с началом сезона?

— Сегодня все играли очень самоотверженно, особенно в овертайме. Где-то нам фартануло. Просто так ничего не бывает. Мы работаем, надеюсь, что дальше так продолжим.

— В команду вернулся Артем Кудашов. Виден ли его прогресс?

— Он хороший игрок, старается на всех тренировках. Прогресс всегда есть, если человек выкладывается. Можно вернуться из Америки и корону на голову надеть, а он работает и делает свое дело.

ЦСКА с 15 очками после 11 матчей располагается на третьем месте в таблице «Запада». «Динамо» (11) идет на восьмой позиции.

В следующем матче команда Алексея Кудашова 3 октября дома сыграет против «Трактора». Красно-синие в этот же день на своем льду примут «Металлург».

Федор Носов

Максим Джиошвили
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Алексей Кудашов

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