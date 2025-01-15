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Сегодня, 10:39

Форвард «Динамо» Джиошвили: «Против «Северстали» тяжело играть, практически невозможно контролировать шайбу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Динамо» Максим Джиошвили подвел итоги матча против «Северстали» (3:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Почему игра стала более спокойной после двух заброшенных шайб в первом периоде? Обе команды, мы в большей степени, перестали реализовывать моменты. От этого матч встал в небольшой ступор. У нас в первой двадцатиминутке было много возможностей поразить ворота.

Против «Северстали» тяжело играть, они на всех участках льда действуют быстро. Практически невозможно задержать и контролировать шайбу. Я бы не сказал, что череповецкая команда для нас удобный соперник, но, слава Богу, получается выигрывать», — цитирует Джиошвили Legalbet.

Бело-голубые одержали пятую победу подряд и с 59 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, череповецкая команда (55 очков) — на шестой строчке.

Источник: Legalbet
Максим Джиошвили
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
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