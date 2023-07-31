Форвард «Динамо» Гусев заявил, что тема с НХЛ для него не закрыта

Сегодня, 13:26
Нападающий «Динамо» Никита Гусев не считает закрытой тему своего возвращения в НХЛ.
«Тема с НХЛ для меня не закрыта. Но сейчас я игрок «Динамо», и мы готовимся к новому сезону, поэтому все мысли здесь. Для того чтобы начать думать на эту тему, нужно добиться с «Динамо» хороших результатов в сезоне», — цитирует Гусева ТАСС.
18 июля «Динамо» объявило о переходе Гусева. 31-летний хоккеист подписал соглашение с московской командой на один сезон. Позже пресс-служба клуба сообщила, что нападающий присоединился к бело-голубым на тренировочных сборах.