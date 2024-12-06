Форвард «Динамо» Ильенко рассказал о самой крупной пойманной рыбе

Нападающий московского «Динамо» Артем Ильенко рассказал о своем увлечении рыбалкой.

«Летом летал в Хабаровск на рыбалку, оттуда на вертолете два часа. Пять дней сплавлялись по реке без связи, с палатками. Классное было путешествие, запомню его на всю жизнь. Еще ездил в Астрахань на рыбалку. Это интересно. Меня зацепила рыбалка. Мы шли вниз по реке. Сначала была мелкая рыба, потом пошла красная: сима, горбуша. Ели то, что ловили, еще и с собой немного забрали. Большой рыбой похвастаться не могу. Наверное, горбуша килограмма полтора-два», — цитирует Ильенко «ВсеПроСпорт».

28-летний нападающий набрал 11 (5+6) очков в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ.