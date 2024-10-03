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Сегодня, 13:11

Комтуа: «В мире сложился стереотип, что русские — закрытые. Но, приехав сюда, понял, что это не так»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард московского «Динамо» Макс Комтуа рассказал, что его больше всего удивило в России.

«В целом, я был удивлен людям. В мире сложился стереотип, что русские — закрытые, больше в себе. Но, приехав сюда, я понял, что это не так. Все гостеприимные и приятные. Куда бы ты не пошел, многие могут с тобой поговорить на английском, пожелать чего-то хорошего, а я стараюсь ответить на русском», — приводит слова Комтуа Legalbet.

Комтуа перешел в «Динамо» перед сезоном-2024/25. В 8 играх 25-летний канадец отметился двумя заброшенными шайбами.

Источник: Legalbet
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Максим Комтуа

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