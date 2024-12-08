Форвард «Динамо» Кудрявцев назвал ключевые моменты победного матча с «Металлургом»

Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев рассказал, что помогло команде победить «Металлург» (3:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Нам удалось выстоять пятиминутное удаление, пропустив лишь одну шайбу, и это послужило отправной точкой для нас. Еще и буллит был. Когда соперник не забивает, лавка воодушевляется, и команда начинает ещё больше работать. В принципе, так и получилось — мы добавили. Начали лучше действовать и решили игру. Хотелось перед длинными выходными закончить на мажорной ноте», —приводит слова Кудрявцева Legalbet.

«Динамо» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 47 очков. Следующий матч москвичи проведут 17 декабря, когда сыграют дома с «Барысом».