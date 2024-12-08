Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:44

Форвард «Динамо» Кудрявцев назвал ключевые моменты победного матча с «Металлургом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев рассказал, что помогло команде победить «Металлург» (3:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Нам удалось выстоять пятиминутное удаление, пропустив лишь одну шайбу, и это послужило отправной точкой для нас. Еще и буллит был. Когда соперник не забивает, лавка воодушевляется, и команда начинает ещё больше работать. В принципе, так и получилось — мы добавили. Начали лучше действовать и решили игру. Хотелось перед длинными выходными закончить на мажорной ноте», —приводит слова Кудрявцева Legalbet.

«Динамо» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 47 очков. Следующий матч москвичи проведут 17 декабря, когда сыграют дома с «Барысом».

Источник: Legalbet
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Читайте также
Каспер Рууд сделал предложение своей девушке
Украинские СМИ сообщили о попытках отговорить Залужного от участия в выборах
Путин наградил актрису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Капризов снова возглавил список бомбардиров сезона НХЛ
Трамп заявил о желании Зеленского заключить сделку с Россией
Сегодня
Вчера
Неделя