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Сегодня, 12:15

Форвард «Динамо» Мороз считает, что появление второй белорусской команды придало бы КХЛ еще больший интерес

Алина Савинова
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Форвард минского «Динамо» Вадим Мороз поделился мыслями о возможном включении второй белорусской команды в КХЛ.

«Если бы в КХЛ появилась вторая белорусская команда, воспринял бы эту новость положительно. В этом же ничего плохого нет (улыбается). Больше игроков будет развиваться, пробовать свои силы на высоком уровне. Было бы очень интересное белорусское дерби. Я в белорусской Экстралиге играл за новополоцкий «Химик», в прошлом году за Жлобин чемпионом стал. Знаю, что в Витебске ярые фанаты, там любят хоккей. Команда уже несколько лет хорошо играет. Раньше они занимали последние места, теперь они в лидерах. Появление второй белорусской команды придало бы КХЛ еще больший интерес», — цитирует хоккеиста Legalbet.

На данный момент минское «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 40 очков за 41 игру.

Источник: https://legalbet.ru/news/napadayushij-minskogo-dinamo-moroz-poyavlenie-vtoroj/
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
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