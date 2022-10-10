Форвард «Динамо» объяснил, почему хоккеистам полезно давать интервью

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в интервью «СЭ» ответил на вопрос о повышенном внимании СМИ.

— После прошлого сезона добавилось внимания от медиа. Это не мешает вам играть в хоккей?

— Медиаактивности, интервью и видеоролики помогают хоккеисту разгружать голову от игры. Когда у тебя один хоккей, это приедается, как и любое другое занятие. Медиаактивность помогает игрокам становиться разносторонними личностями и увлекаться чем-то, помимо хоккея. У нас много хоккеистов, чьи социальные сети очень популярны. Люди следят за ними не только потому, что человек — известный хоккеист. Поэтому считаю, что медиа — важный пункт в жизни каждого спортсмена.