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Сегодня, 13:01

Форвард «Динамо» Рашевский — об уходе Миронова: «Я не могу никого осуждать, тем более Андрея»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Андрей Миронов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в интервью «СЭ» прокомментировал уход из команды защитника Андрея Миронова.

«Андрей — хороший защитник, очень обидно, что он ушел в другой клуб. Но такова хоккейная жизнь: сегодня ты в одной команде, завтра в другой. Думаю, что в некоторых случаях хоккеисту нужно отталкиваться от своих интересов. Это его жизнь, он должен сам ее строить и не опираться на какие-то внешние факторы. Если он решил так для себя, значит, так для него будет лучше. Такое бывает, я не могу никого осуждать, тем более Андрея. Он сделал свой выбор. Если он считает, что для него так будет лучше, я только рад за него», — рассказал Рашевский в интервью «СЭ».

Дмитрий Рашевский. «Буду только рад, если легионеров будет больше». Интервью нападающего «Динамо» Рашевского

Андрей Миронов
Хоккей
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
Дмитрий Рашевский
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