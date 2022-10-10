Форвард «Динамо» Рашевский: «Ради двухминутного клипа я был на съемках 12 часов»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в интервью «СЭ» рассказал, как проходили съемки гимна нового сезона КХЛ, который записали рэпер Slame и певица Анет Сай.

— Летом вы снялись в музыкальном клипе. Что узнали во время съемок о шоу-бизнесе?

— Понял, что это очень тяжелый труд. Ради двухминутного клипа я был на съемках 12 часов. В 10 утра пришел, в 10 вечера ушел. Очень тяжелая работа. Постоянно ждешь, гримируешься, потом опять ждешь. Очень выматывает.

— Пойдете еще раз, если позовут?

— Конечно, почему бы и нет? Мне понравился такой опыт.