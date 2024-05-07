Форвард «Динамо» Рашевский считает, что перекрестной плей-офф украсил хоккей

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от перекрестного плей-офф в КХЛ.

«Плей-офф веселый получился, это был первый раз, когда играли Запад с Востоком уже во втором раунде. Думаю, болельщикам тоже интересно было посмотреть на это. Мне очень понравилось, разнообразие команд, нет такого, как раньше, что первый раунд проходишь и выходишь либо на СКА, либо на ЦСКА. Интересный хоккей, разные системы, разные команды. Думаю, это только украсит наш хоккей», — сказал Рашевский в интервью «СЭ».