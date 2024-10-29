Форвард «Динамо» Римашевский: «Нас предупредили, что «Амур» будет выходить и умирать»

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский прокомментировал победу в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:0).

— Ожидали ли настолько сложной игры против одной из худших команд Восточной конференции?

— Мы готовились к сложной игре. Понимали, какая ситуация происходит в «Амуре». Мы все видели и понимаем. Нас предупредили, что соперник будет выходить и умирать. Мы не должны были выходить, спустя рукава.

Перед этой встречей с поста главного тренера «Амура» был уволен Андрей Мартемьянов.

Федор Носов