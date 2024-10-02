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Сегодня, 05:58

Швец-Роговой о поражении «Динамо» от ЦСКА: «Чуть-чуть не дожали»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий московского «Динамо» Артем Швец-Роговой прокомментировал поражение от ЦСКА (3:4 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Чуть-чуть не дожали. Нужно было играть более уверенно и забивать свои моменты. Играли так же, как и две недели назад. Нам нужно было просто забивать голы и играть более спокойно. Мы сейчас не в очень хорошем положении, поэтому старались контролировать шайбу и правильно отыгрывать в обороне», — приводит Legalbet слова Швеца-Рогового.

ЦСКА с 15 очками в 11 матчах занимает третье место в таблице Западной конференции, московское «Динамо» идет на восьмой строчке с 11 очками в 11 встречах.

Источник: Legalbet

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