Сикьюра: «Болею за «Торонто», но победа «Динамо» в Кубке Гагарина будет интереснее»

Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра поделился с «СЭ» мнением о возможном победителе Кубка Стэнли-2026.

«Болею за «Торонто Мэйпл Лифс». Жаль, что команда потеряла такого игрока, как Митч Марнер. Но вроде смогли как-то усилиться. Очень надеюсь, что «Торонто» сможет выиграть Кубок Стэнли. Но больше слежу за успехом здесь, и победа «Динамо» в Кубке Гагарина будет намного интереснее», — сказал Сикьюра «СЭ».

«Торонто» не может выиграть Кубок Стэнли с 1967 года. На старте сезона-2025/26 команда одержала 3 победы в 6 матчах регулярного чемпионата НХЛ и занимает седьмое место в табилце Восточной конференции с 7 очками.

(Денис Клесарев)